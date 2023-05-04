Пожилая женщина-пешеход попала под колеса автомобиля в центре Рязани

Наезд на женщину-пешехода произошел на улице Праволыбедской. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Очередной пешеход пострадал от наезда автомобиля днем 3 мая в Рязани. В этот раз дорожное происшествие случилось в самом центре города – на улице Праволыбедской. Небольшие подробности ДТП рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Все произошло недалеко от дома №21. Пострадавшим пешеходом оказалась 79-летняя жительница областного центра – ее на проезжей части сбила 42-летняя водитель автомобиля MAZDA. В результате наезда пожилая горожанка получила травмы, которые потребовали оказания медицинской помощи.

Кто в данной ситуации спровоцировал ДТП, в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. В целом, за минувшие сутки, по информации УМВД, на дорогах Рязани и области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых в разной степени травмировались пять человек.