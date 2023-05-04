Проблеме рязанцев, отрезанных забором от остановки у ТРЦ «Премьер», нашли решение

Переговоры по проблеме жителей ЖК «Смарт квартал Центральный» состоялись 3 мая.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина отчиталась о работе над проблемой жителей ЖК «Смарт квартал Центральный» на Московском шоссе. В ходе прямой линии губернатора Павла Малкова 27 апреля люди пожаловались, что отрезаны от остановки возле ТРЦ «Премьер» и вынуждены 1,5 км идти до другой.

Впервые комментируя ситуацию, Елена Сорокина объяснила ее спором «Премьера» с застройщиком «Капитал 62». 3 мая состоялись переговоры с участием обеих сторон, жителей и чиновников. По словам градоначальницы, принято «не идеальное, но в этих условиях оптимальное решение»:

«Строительная компания построит новый тротуар, который соединит ЖК и Московское шоссе максимально коротким с учетом земельных отношений маршрутом. Тротуар будет проходить между ТЦ и территорией строящегося здания налоговой инспекции», - говорится в публикации на официальной странице Елены Сорокиной.