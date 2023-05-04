Памятник Шурику и Лиде у Рязанского госуниверситета выкрасили в черный

Так стала выглядеть бронзовая скульптура Шурика и Лиды после покраски.

Памятник, изображающий персонажей советского кинематографа Шурика и Лиду, на территории Рязанского госуниверситета выкрасили в черный. Внимание на это обратил один из участников группы «Новости Рязани ВКонтакте».

«Это ж надо было додуматься…», - таким комментарием сопроводил свою фотографию автор.

Тот же памятник после установки в 2015 году.

Бронзовую скульптуру Шурика (роль Александра Демьяненко) и Лиды (роль Натальи Селезневой) установили во двое РГУ в 2015 году, и с тех пор ее облик оставался неизменным. Работа выполнена по мотивам сцены из фильма «Операции Ы» Леонида Гайдая, в которой оба киногероя увлечены конспектом.