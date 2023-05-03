Первым заместителем главы администрации Касимова стал Борис Ясинский

Борис Ясинский стал первым заместителем главы администрации Касимова. Фото: admrzn.ru.

Экс-заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский сменил место работы. В среду, 3 мая, стало известно, что его назначили на должность первого заместителя главы администрации Касимова. Информация об этом появилась в официальной группе «Город Касимов» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что Ясинский будет курировать ту же сферу, которой он занимался, будучи на почти аналогичном посту в мэрии Рязани, а именно, ЖКХ и дорожное хозяйство. Также в его ведении будет и работа муниципальных предприятий.

- Желаем Борису Викторовичу на новой должности сил и успехов, отличных результатов на благо жителей города Касимова, - говорится в сообщении.

Борис Ясинский перешел в мэрию Рязани в апреле 2021 года из администрации Рязанского района. Высокий пост занимал чуть больше года и освободил кресло в июле 2022 года. Его сменил Михаил Ромодин, но Ясинский продолжал работу в блоке городского хозяйства.