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НовостиПолитика3 мая 2023 20:50

Первым заместителем главы администрации Касимова стал Борис Ясинский

Вместо городского хозяйства в Рязани экс-заместитель Елены Сорокиной будет курировать ту же сферу, но уже в райцентре
Источник:kp.ru
Борис Ясинский стал первым заместителем главы администрации Касимова. Фото: admrzn.ru.

Борис Ясинский стал первым заместителем главы администрации Касимова. Фото: admrzn.ru.

Экс-заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский сменил место работы. В среду, 3 мая, стало известно, что его назначили на должность первого заместителя главы администрации Касимова. Информация об этом появилась в официальной группе «Город Касимов» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что Ясинский будет курировать ту же сферу, которой он занимался, будучи на почти аналогичном посту в мэрии Рязани, а именно, ЖКХ и дорожное хозяйство. Также в его ведении будет и работа муниципальных предприятий.

- Желаем Борису Викторовичу на новой должности сил и успехов, отличных результатов на благо жителей города Касимова, - говорится в сообщении.

Борис Ясинский перешел в мэрию Рязани в апреле 2021 года из администрации Рязанского района. Высокий пост занимал чуть больше года и освободил кресло в июле 2022 года. Его сменил Михаил Ромодин, но Ясинский продолжал работу в блоке городского хозяйства.