Всё, завершились поиски девятилетнего мальчика, пропавшего в Рязани 2 мая

Платон Гусев, пропавший в Рязани 2 мая, найден живым.

Поиски девятилетнего жителя Рязани Платона Гусева, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении, завершились. О том, что ребенок найден, сообщили волонтеры поискового отряда ЛизаАлерт.

- Найден! Жив! – говорится в опубликованном добровольцами сообщении.

Несмотря на то, что история исчезновения юного горожанина закончилась благополучно, волонтеры, как обычно, воздержались от раскрытия подробностей его поисков. Однако посоветовали пользователям, которые не удержались от комментариев о том, что мальчик не в первый раз уходит из дома, «не делать выводы, не зная всей сути».