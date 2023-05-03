Четырем рязанским кафе грозят штрафы до миллиона рублей за нелегальную продажу алкоголя

Четыре кафе Рязани уличили в нелегальной продаже алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Четыре кафе Рязани уличили в нелегальной продаже алкоголя. Вопиющие нарушения выявили сотрудники полиции в ходе рейда, который они провели в среду, 3 мая, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В ходе проверки работы заведений общепита обнаружились факты нарушения правил реализации спиртного в двух кафе в Московском районе города, на улицах Костычева и Новаторов, а также в поселке Приокский – на улицах Молодцова и Культуры.

Два кафе расположены в Московском районе и два - в поселке Приокский. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

В итоге в отношении владельцев заведений составили административные протоколы по части 3 статьи 14.17 КоАП России. Теперь им грозят очень внушительные штрафы – от 500 тысяч рублей до миллиона.

В пресс-службе ведомства заверили, что подобные проверочные мероприятия в областном центре продолжатся.