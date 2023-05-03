Семь улиц Рязани останутся без холодной воды 4 мая

В четверг без холодной воды останутся некоторые жители Горрощи и Песочни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 4 мая, без холодной воды на полдня останутся семь улиц Рязани. В этот раз не повезет некоторым жителям Горрощи и Песочни. Объявление о предстоящем отключении коммунального ресурса распространил МУП «Водоканал».

Уже в 9.30 утра пропадет вода в нескольких жилых домах на улицах Ленинского Комсомола, Стройкова, Зубковой, Пушкина, а также 1-й, 2-й и 4-й Линиях. Весь период отключения жителей обещают снабжать технической водой. Восстановить водоснабжение коммунальщики рассчитывают к 17.00.

Адреса, по которым приостановится холодное водоснабжение 4 мая:

С 9.30 до 17.00:

- улица 1-я Линия, дома 28а, 30, 30а;

- улица 2-я Линия, дом 9;

- улица 4-я Линия, дом 34;

- улица Ленинского Комсомола, дома 23, 27;

- улица Пушкина, дом 39 корпус 1;

- улица Стройкова, дома 25, 30, 34, 38;

Также без воды останется ЦТП по адресу: улица Стройкова дом 30а. Техническую воду жителям будут подвозить с 10 часов утра к дому №25 по улице Стройкова.

Помимо этого, с 09:30 до 17:00 4 мая отключат воду в домах №№27 корпус 4 и 27 корпус 5 по улице Зубковой.