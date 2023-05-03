Рязанец, устроивший смертельное ДТП у села Поляны, получил два года колонии

В серьезной аварии под Рязанью один человек погиб, другой тяжело травмировался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани услышал приговор виновник смертельного ДТП, которое произошло в августе 2018 года на перекрестке у сел Поляны и Варские. 37-летнего мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК России – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В тот роковой день водитель автомобиля LADA Granta с четырьмя пассажирами в салоне ехал в Рязань с сильным превышением скорости – около 120 километров в час. По этой причине он не успел вовремя остановиться перед стоп-линией, и машину вынесло на перекресток, когда на светофоре горел «красный». Там легковушка столкнулась с AUDI, которая ехала по правилам.

В результате ДТП один из пассажиров «Лады» погиб на месте. Еще один пассажир получил множественные травмы, которые характеризуются как тяжкий вред здоровью.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы. Помимо этого, ему запрещено водить любой транспорт в течение трех лет. Впрочем, все еще может измениться, так как приговор в силу не вступил и в настоящее время обжалуется.