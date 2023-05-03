Девятилетний мальчик пропал в Рязани 2 мая

Платон Гусев вышел из дома 2 мая и пока не вернулся.

В Рязани пропал девятилетний мальчик по имени Платон Гусев. 2 мая он ушел из дома и не вернулся, указано в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы ребенка: рост 140 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые.

С информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться на горячую линию 8(800)700-54-52 или экстренному телефону 112.

«Нужна помощь добровольцев», - также отмечается в публикации.

Того же мальчика уже искали в октябре 2021 года.