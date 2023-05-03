Доступ в учебные корпуса РГРТУ 7 мая в Рязани будет закрыт.

В День радио, 7 мая, доступ в учебные корпуса Рязанского государственного радиотехнического университета будет закрыт. Об этом предупреждает администрация учебного заведения. При этом сама территория РГРТУ будет открыта для посещения с 08:00 до 16:00.

В воскресенье, 7 мая у центрального входа в главный корпус ректор РГРТУ Михаил Чиркин обратится с поздравлением к сообществу университета, после этого состоится возложение цветов к памятнику Александру Попову. Начало в 11:30.