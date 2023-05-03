3 мая в Рязани начали запускать городские фонтаны

Первым в Рязани 3 мая запустили фонтан на Театральной площади.

3 мая в Рязани приступили к запуску фонтанов, сообщает пресс-служба городской администрации. Первыми начали работать «Маски» на Театральной площади, на очереди Лыбедский бульвар, Кремлевский сквер, площади Ленина и Победы.

«Ранее была произведена проверка работоспособности всех систем, установлены форсунки, промыты, очищены и отремонтированы чаши, системы заполнены водой», - отмечает мэрия.

На бульваре Победы (Московское шоссе) продолжаются технические работы. Дата запуска пока не анонсирована.

В действующих фонтанах обещают ежедневно очищать воду, а раз в две недели — полностью ее менять.