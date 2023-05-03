Соавтору фильмов Ксении Собчак вынесли приговор за надпись на памятнике Ленину в Касимове

За вандализм участников акции наказали ограничением свободы. Фото: t.me/bloodysx

В Рязанской области мировой суд вынес приговор Сергею Ерженкову — автору многих документальных фильмов YouTube-канала «Осторожно, Собчак». Об этом сообщает еще один интернет-ресурс Ксении Собчак — Telegram-канал «Кровавая барыня».

Ерженкова вместе с активистом Сергеем Скореевым признали виновными в вандализме за надпись на памятнике Владимиру Ленину в городе Касимове. Текст мы привести не можем, но в нем фамилия нынешнего президента соседствовала с написанным через латинскую «z» русским нецензурным словом и определенным призывом.

По словам Ерженкова, прокурор в суде указывал на ущерб государству, оскорбление высшего должностного лица, осквернение памятника и «не одобрение СВО».

«Реставрационных работ до сих пор не проведено, памятник не восстановлен, статья о вандализме — политическая ширма. Я получил гуманитарную визу Германии, она признала это дело политически мотивированным, у меня была возможность уехать и остаться там с семьей, но надеясь на адекватность суда, всякий раз сюда возвращался», - прозвучало в последнем слове Ерженкова.

В результате участников акции приговорили к 8 месяцам ограничения свободы, запретив выезжать из Касимова и менять место жительства.