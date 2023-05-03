Руководитель предприятия, по вине которого током покалечило 13-летнего рязанца, выплатил 500 тысяч рублей

Замдиректора рязанского предприятия будут судить за получение несовершеннолетним электротравмы.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении замдиректора одного из предприятий Рязани. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что заместитель директора, будучи ответственным за сохранность объектов электрического и газового хозяйства предприятия, не принял мер, чтобы закрыть доступ на объект посторонним лицам. В результате этого в конце декабря 2021 года двое подростков прошли внутрь здания подстанции, где один из них прикоснулся руками к электрическим кабелям. От удара тока подросток получил серьезную электротравму в виде ожогов тела и частичной ампутации нескольких пальцев рук. В последующем несовершеннолетнему установили группу инвалидности.

Во время следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, добровольно возместил моральный и материальный вред потерпевшему в сумме 500 тысяч рублей.

В ближайшее время судьбу замдиректора решит суд.