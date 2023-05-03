В Рязанской области 4 мая воздух прогреется до +18 градусов и пройдет небольшой дождь

В четверг в Рязанской области будет тепло, а дальше начнет холодать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четверг, 4 мая, в Рязанской области обойдется без ночных заморозков, но синоптики не исключают небольшой дождь в течение дня. Прогноз погоды от областного филиала Росгидромета опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Погода в четверг будет преимущественно облачной, с редкими прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, не выше 3 – 8 метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 754 мм ртутного столба.

Что же касается температуры, то в предрассветные часы в регионе не ниже +2…+7, днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов.

Между тем, специалисты метеоцентра «Фобос» предрекают похолодание и даже не исключают возвращение в среднюю полосу ночных заморозков. Всему виной атмосферный фронт – уже к выходным он пропустит в центр страны поток арктического воздуха. Поэтому в ночные часы воздух остынет до слабого минуса, утром вполне возможны осадки в виде мокрого снега, а днем температура не превысит +7…+9 градусов.