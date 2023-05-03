Доцент РГАТУ Елена Правдина стала первым замом министра сельского хозяйства Рязанской области

Елена Правдина стала первым заместителем главы минсельхоза Рязанской области. Фото: минсельхоз Рязанской области.

Первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области стала Елена Правдина. Соответствующий приказ подписал 2 мая глава минсельхоза Дмитрий Филиппов.

До назначения на чиновничью должность кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Елена Николаевна являлась замдекана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ имени Костычева.

В минсельхозе Правдина будет координировать развитие отраслей животноводства и племенного дела, земледелия и растениеводства, а также цифровое развитие и управление государственными информационными ресурсами АПК.

4 мая в рязанском минсельхозе состоится церемония прощания с начальником управления экономики и государственной поддержки АПК Александром Мурзиным. Специалист скоропостижно скончался 2 мая (читать подробнее).