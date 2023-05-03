«Начал размахивать ножом и угрожал зарезать». В Рязани полиция задержала буйного мужчину, устроившего опасную для жизни ссору с соседкой

Рязанец поссорился с соседкой и начал угрожать ей ножом. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Жителю Рязани грозит два года колонии за собственный вспыльчивый нрав – мужчина поссорился с соседкой и начал угрожать ей убийством. Подробности житейской драмы, разыгравшейся днем 2 мая на окраине города, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

О том, что между двумя жильцами многоквартирного дома на улице Мусоргского разгорается нешуточный конфликт, дежурный офицер отдела МВД по Железнодорожному району узнал от обеспокоенных соседей. Он сразу передал информацию патрульным ППС. Прибывших по адресу стражей правопорядка встретила 40-летняя женщина. Она сообщила, что у нее возник спор с соседом по этажу, и в разгаре словесной перепалки тот начал размахивать ножом, угрожая ее зарезать.

Патрульные разыскали буйного соседа – им оказался 55-летний рязанец. У дебошира отобрали нож и препроводили его самого в отделение, где возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России. Теперь вспыльчивому жителю поселка Южный грозят два года принудительных работ или лишение свободы – на тот же срок.