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НовостиОбщество3 мая 2023 10:29

Прокуратура потребовала отремонтировать трассу Тамбов - Шацк в Рязанской области

Руководителю региональной Дирекции дорог внесено представление
Источник:kp.ru

Прокуратура Шацкого района потребовала привести в соответствие требованиями ГОСТ трассу Тамбов — Щацк. Представление внесено руководителю Дирекции дорог Рязанской области (подведомственна региональному минтрансу) Михаилу Соколову.

Пресс-служба Прокуратуры Рязанской области, сообщая о результатах проверки, перечисляет следующие недостатки:

- колея глубиной 9 см на всем протяжении участка в Шацком районе;

- выбоины глубиной более 5 см и длиной более 15 см;

- просадки дорожного полотна;

- отсутствие дорожных знаков и дорожной разметке.

Также проверяющие отметили отсутствие пешеходных переходов и освещения на остановочных пунктах.