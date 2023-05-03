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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:46

Труп 47-летнего мужчины обнаружили в одном из гаражей в Скопине

По факту смерти жителя Скопина СК начал доследственную проверку
Источник:kp.ru
Тело жителя Скопина обнаружили утром 2 мая.

Тело жителя Скопина обнаружили утром 2 мая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело 47-летнего жителя Скопина обнаружили утром во вторник, 2 мая. Умершего мужчину нашли в одном из гаражей райцентра. Об этом сообщает издание «МК в Рязани», ссылаясь на информацию, полученную от Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, на теле нет следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. Известно, что погибший отметил свой день рождения в конце апреля.

По факту произошедшего инцидента доследственную проверку ведут следователи Скопинского МСО. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, с ее помощью установят причину смерти мужчины.