Труп 47-летнего мужчины обнаружили в одном из гаражей в Скопине

Тело жителя Скопина обнаружили утром 2 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело 47-летнего жителя Скопина обнаружили утром во вторник, 2 мая. Умершего мужчину нашли в одном из гаражей райцентра. Об этом сообщает издание «МК в Рязани», ссылаясь на информацию, полученную от Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, на теле нет следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. Известно, что погибший отметил свой день рождения в конце апреля.

По факту произошедшего инцидента доследственную проверку ведут следователи Скопинского МСО. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, с ее помощью установят причину смерти мужчины.