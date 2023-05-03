Начальные классы рязанской школы №1 будут учиться в здании бывшего педколледжа

Начальные классы школы №1 города Рязани будут учиться в здании бывшего педколледжа. На фото школа №1 в феврале 2023 года.

В 2024 году ученики начальных классов школы №1 могут начать учиться в здании бывшего педагогического колледжа. Для этого нужно, чтобы рабочие не отклонились от плана и завершили строительство к концу 2023 года, сообщает ТКР.

Школа №1 в Рязани рассчитана на 420 учеников, но вмещает более 800 человек. Присоединение нового корпуса (бывшее здание рязанского педколледжа) позволит разгрузить кабинеты и перевести в новую часть школы начальные классы.

В настоящее время в новом корпусе меняют электропроводку, отопление. На строительство и реконструкцию из федерального и регионального бюджетов выделили более 170 млн рублей.

«Школу и здание бывшего педколледжа соединит специальный переход. Работы планируют закончить к концу 2023 года. Если сроки выдержат, то ученики смогут начать занятия в новом корпусе уже в январе-феврале 2024 год», - говорится в сообщении.

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