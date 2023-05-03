Завод по выпуску вычислительной техники в Рязани от «Яндекса» и Gigabyte откроется в 2023 году

«Яндекс» запускает производство собственных серверов OpenYard в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Рязани откроется завод по выпуску вычислительной техники. Его строительство уже закончилось, сообщает «Ъ».

По информации издания, договор о строительстве завода в 2021 году подписали четыре компании – ГК «Ланит», «Яндекс», Gigabyte из Тайваня и ВТБ.

К настоящему времени «Яндекс» разработал линейку серверов OpenYard, и намерен внести оборудование в реестр минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках. После отладки мощностей оборудование OpenYard составит конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro и к 2024 году, по мнению экспертов, займет около 10% рынка.

О строительстве завода по производству вычислительной техники власти региона впервые заговорили в марте 2023 года. Новое предприятие появится на территории промышленного парка «Рязанский». Инвестора чиновники не назвали, но сообщили, что он готов вложить в завод более 2 млрд рублей (читать подробнее).