В 17 районах Рязанской области 3 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Около 90 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 3 мая.

В среду, 3 мая 2023 года, в 17 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители около 90 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шацкий район:

- село Лесное Конобеево, село Черная Слобода, деревня Алеменево, село Польное Конобеево — с 14:00 до 17:00.

Спасский район:

- поселок Павловка, село Кирицы — с 11:30 до 14:00;

- деревня Старостеклянное, село Заречье, поселок Садовая — с 09:30 до 17:00;

- село Половское, деревня Ухорское, село Устрань — с 10:00 до 17:00;

- село Новый Киструс — с 10:00 до 16:00;

- село Добрый Сот, поселок Пески, поселок Ленинский, деревня Большое Пирогово — с 09:30 до 12:00.

Михайловский район:

- село Роговое, село Николаевка, деревня Чесменка, село Покровское-1, село Чурики, деревня Каменный Хутор-1, поселок Коровинского спиртзавода — с 11:00 до 17:00;

- село Стубле, деревня Костыли — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- деревня Купчая, село Нагиши, село Клекотки — с 11:00 до 15:00;

- село Чулково, село Казинка — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Мелехово, деревня Земледелец — с 10:00 до 17:00.

Кадомский район:

- село Восход — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Кузьминское, село Константиново — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- поселок Варские — с 10:00 до 16:00;

- село Казарь — с 09:00 до 17:00;

- село Шумашь — с 09:00 до 16:00.

Кораблинский район:

- деревня Михино, деревня Бобровинки, село Шехмино, деревня Новоселово, деревня Марьинка — с 10:00 до 13:00;

- город Кораблино — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Назарово, деревня Чернышево, село Болотце, деревня Поповка — с 09:30 до 16:30;

- деревня Клетино, село Малеево, деревня Акапово — с 09:00 до 15:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Сасовский район:

- поселок Перша, поселок Сенцово — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Макеево, деревня Шакино, деревня Нефедово, деревня Тетерино, деревня Мелехово, деревня Порошино, деревня Карпово, деревня Тамышево, село Тюково, деревня Русаново, деревня Фомино, деревня Мягково, деревня Лебедино, деревня Захарово, деревня Деево, деревня Малое Дарьино — с 09:00 до 17:00;

- село Екшур — с 08:00 до 17:00.

Сараевский район:

- деревня Красивка, село Белоречье, деревня Пчелиновка, деревня Добродушное, село Островка, село Паники, деревня Николаевка, деревня Брусяная-2, деревня Дубовка, деревня Беляевка, деревня Улейка — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Кисьва, деревня Гагино — с 09:00 до 17:00.

Александро-Невский район:

- село Ленино — с 09:00 до 17:00.

Ряжский район:

- село Новое Еголдаево — с 09:00 до 17:00.

А в Рязани 3 мая без электричества останутся жители двух улиц. Ремонтные и профилактические работы проводит муниципальные РГРЭС (читать подробнее).