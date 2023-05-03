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НовостиОбщество3 мая 2023 7:33

ГИБДД вновь вышла в рейд в Рязанской области 3 мая. Вот кто под пристальным вниманием

ГИБДД анонсировала рейд на пешеходных переходах в Рязанской области 3 мая
Источник:kp.ru
Под пристальным вниманием инспекторов окажутся водители, не пропускающие пешеходов.

Под пристальным вниманием инспекторов окажутся водители, не пропускающие пешеходов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 3 мая, сотрудники областной Госавтоинспекции вновь вышли в рейд. В этот раз под пристальным вниманием дорожных инспекторов окажутся водители, не пропускающие пешеходов на переходах, не оборудованных светофорами.

- Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и относиться друг к другу взаимовежливо, - говорится в сообщении областного управления МВД.

Как отметили в пресс-службе ведомства, согласно Правилам дорожного движения, водители при подъезде к пешеходному переходу обязаны сбавить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей, переходящих проезжую часть или вступивших на нее, чтобы перейти. В противном случае нарушителей ждет штраф от 1500 до 2500 рублей.