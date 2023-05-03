Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2023 6:33

Три автомобиля столкнулись на Северной окружной дороге в Рязани утром 3 мая

На Северной окружной дороге в Рязани произошло массовое ДТП
Источник:kp.ru
Три машины столкнулись на Северной окружной дороге в Рязани. Фото: Роман СНОПОВ/ПУВР

Три машины столкнулись на Северной окружной дороге в Рязани. Фото: Роман СНОПОВ/ПУВР

Утро среды, 3 мая, в Рязани началось с массового ДТП. На Северной окружной дороге «паровозиком» столкнулись три легковых автомобиля. Фото с места дорожного происшествия горожане разместили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

- Авария на Северной окружной возле развязки на Борки, - подписал снимок его автор.

Судя по дате размещения фото, авария случилась около 8 часов утра. По состоянию на 9 часов данные сервиса Яндекс.Пробки по-прежнему показывают информацию о произошедшем ДТП и небольшое затруднение движения транспорта в непосредственной близости от него.

Причины и обстоятельства дорожного инцидента теперь предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.