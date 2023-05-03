Три автомобиля столкнулись на Северной окружной дороге в Рязани утром 3 мая

Три машины столкнулись на Северной окружной дороге в Рязани. Фото: Роман СНОПОВ/ПУВР

Утро среды, 3 мая, в Рязани началось с массового ДТП. На Северной окружной дороге «паровозиком» столкнулись три легковых автомобиля. Фото с места дорожного происшествия горожане разместили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

- Авария на Северной окружной возле развязки на Борки, - подписал снимок его автор.

Судя по дате размещения фото, авария случилась около 8 часов утра. По состоянию на 9 часов данные сервиса Яндекс.Пробки по-прежнему показывают информацию о произошедшем ДТП и небольшое затруднение движения транспорта в непосредственной близости от него.

Причины и обстоятельства дорожного инцидента теперь предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.