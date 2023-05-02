Глава СК России Бастрыкин упрекнул рязанское управление за работу с обращениями

Критика в сторону коллег из Рязанской области и ряда других регионов у Александра Бастрыкина прозвучала на оперативном совещании 2 мая.

Председатель СК России Александр Бастрыкин на оперативном совещании 2 мая предъявил претензии ряду региональных следственных управлений. Среди них и управление по Рязанской области.

Недоволен руководитель оказался отписками коллег в ответ на поступающие к ним обращения. Также он обратил внимание на отсутствие должной оперативности при рассмотрении обращений.

«Председатель СК России негативно оценил работу (…) при подготовке ответов на обращения, подчеркнув недопустимость направления типовых, «трафаретных» уведомлений заявителям», - передает информационный центр СК России.

Помимо рязанского управления Бастрыкин упомянул в этом контексте управления по Липецкой, Свердловской и Челябинской областям.