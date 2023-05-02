Предварительное слушание по новому делу «Скопинского маньяка» Мохова назначено на 3 мая

В Рязанской области состоится предварительное слушание по уголовному делу, один из обвиняемых по которому - "Скопинский маньяк" Виктор Мохов.

3 мая в Скопинском районном суде Рязанской области состоится предварительное слушание по уголовному делу, одним из обвиняемых по которому является Виктор Мохов. Последний больше известен как «Скопинский маньяк»: в 2000 году он похитил и удерживал больше 1300 дней в бетонном бункере двух девушек, превратив их в секс-рабынь.

Теперь Мохова, освободившегося только в марте 2021-го после 17 лет заключения, будут судить за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (ч.2 ст. 316 УК РФ). В августе 2022 года в его доме один гость во время пьяной ссоры убил другого одним ударом локтя, а хозяин, по версии следствия, вместе с еще одним знакомым (он тоже проходит по делу) помог оттащить тело во двор заброшенного дома по соседству.

Сначала Мохова поместили в СИЗО, но после апелляции адвоката отпустили.