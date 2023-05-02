Со 2 мая в Рязани начнут раздавать Георгиевские ленточки. Где их можно будет получить

Получить Георгиевскую ленточку в Рязани можно на шести площадках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязанской области со 2 мая начнут раздавать на улицах Георгиевские ленточки. Патриотическая акция, приуроченная к 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне, стартовала во всех районах области, включая Рязань. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Комитет по делам молодежи.

Получить ленточку можно будет из рук волонтеров, в число которых вошли добровольцы регионального отделения движения «Волонтеры Победы».

- Георгиевская ленточка является символом героизма, воинской доблести и славы защитников Отечества, - говорится в сообщении.

В Рязани со 2 по 8 мая символ воинской славы будут раздавать в течение двух часов (с 18.00 до 20.00) на шести площадках: площадях Театральной, Соборной, Победы и Ленина в центре города, а также в сквере имени Александрова в Дашково-Песочне и сквере 60-летия Победы на Московском шоссе, а в праздничный день 9 мая – в Соборном парке у рязанского кремля.

Всего за дни акции волонтеры планируют раздать 60 тысяч черно-оранжевых ленточек.