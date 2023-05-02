Рязанский госуниверситет ищет помощника ректора на зарплату от 35 тыс. рублей

И.о. ректора РГУ Игорю Мурогу потребовался помощник.

На сайте hh.ru появилось объявление Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина о поиске помощника ректора. Работодатель предлагает официальное трудоустройство с полным соблюдением ТК РФ. Зарплата - от 35 тыс. рублей при полной занятости.

В объявлении сказано, что в обязанности помощника входят «технические функции по обеспечению и обслуживанию работы ректора», когда тот вне вуза, ведение его рабочего календаря, координация графика заседаний и деловых встреч. Ассистент должен будет поддерживать взаимодействие начальника с органами власти и предпринимать усилия, чтобы его просьбы и предложения к вышестоящим органам рассматривались оперативно.

На плечах помощника будет как подготовка заседаний, совещаний и встреч, проводимых ректором, так и сбор необходимых материалов к ним. Также ему поручат вести деловую переписку с организациями, сохраняя втайне всю конфиденциальную информацию, какую он будет получать в ходе исполнения должностных обязанностей.

Опыт работы в аналогичной должности приветствуется. Соискатель должен иметь высшее образование, быть ответственным, аккуратным, внимательным, грамотным, способным работать в режиме многозадачности.