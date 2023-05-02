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НовостиОбщество2 мая 2023 12:31

Похороны погибшего в ходе СВО Ивана Савина прошли в Ряжском районе

Он служил сапером инженерно-саперного взвода
Источник:kp.ru
Похороны погибшего в ходе СВО Ивана Савина прошли в Ряжском районе Рязанской области.

Похороны погибшего в ходе СВО Ивана Савина прошли в Ряжском районе Рязанской области.

В Ряжском районе Рязанской области прошли похороны рядового Ивана Савина. Будучи сапером инженерно-саперного взвода в/ч 31135, он погиб в ходе СВО, сообщают «Рязанские ведомости» 2 мая.

Как отмечается, церемония прощания с Иваном Савиным прошла с соблюдением всех воинских почестей. В траурных мероприятиях участвовали родные и близкие бойца, представители Рязанского военного гарнизона, органов власти, духовенства, общественных организаций.