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НовостиОбщество2 мая 2023 12:19

Заморозки до минус 2 градусов придут в Рязанскую область в ночь на 3 мая

В ночь на 3 мая в Рязанской области похолодает до минус 2 градусов, но днем потеплеет до +20
Источник:kp.ru
В ночь на среду в Рязанской области не исключены заморозки.

В ночь на среду в Рязанской области не исключены заморозки.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Среда, 3 мая, в Рязанской области отметится очень большим суточным колебанием дневных и ночных температур. Синоптики рязанского филиала Росгидромета, прогноз которых разместила пресс-служба областного Управления МЧС, ожидают, что под утро отдельные уголки региона накроет легкий мороз, но при этом днем воздух может разогреться чуть ли не до летних показателей.

Так, третий день недели будет облачным, с небольшими прояснениями. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 0…+5, местами на почве возможны заморозки до -2 градусов. Ветер ожидается южный, 4 – 9 метров в секунду. Днем он окрепнет до 7 – 12 м/с, а температура в Рязани и области повысится до +15…+20.

Осадков в среду синоптики не обещают. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и к вечеру составит 750 мм ртутного столба.