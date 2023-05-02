Решил навредить своему недругу. В Рязани Росгвардия задержала мужчину, разбившего окна в квартире своего знакомого

Теперь с хулиганом будет разбираться полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Рязани весьма оригинальным способом решил навредить своему знакомому, к которому долгое время испытывал неприязнь. Мужчина взял биту, отправился к дому, где жил «обидчик», и начал бить стекла в окнах его квартиры, сообщает пресс-служба рязанского управления Росгвардии.

Все произошло вечером 1 мая. О факте вопиющего хулиганства стало известно, когда дежурившему наряду росгвардейцев очевидцы сообщили, что на улице Новаторов неизвестный мужчина крушит палкой окна в многоэтажном доме. Выехавшие по адресу стражи правопорядка пресекли дальнейшие разрушения и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что задержанный мужчина 1992 года рождения уже неоднократно имел проблемы с законом. Рязанец пояснил, что бил стекла в квартире своего недруга из-за личной неприязни к нему. В итоге росгвардейцы передали хулигана полиции для дальнейших разбирательств и принятия мер в отношении него.