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НовостиОбщество2 мая 2023 11:03

Министр образования Ольга Щетинкина ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Трансляция запланирована на 3 мая
Источник:kp.ru
Трансляция с участием главы рязанского минобра Ольги Щетинкиной пройдет 3 мая.

Трансляция с участием главы рязанского минобра Ольги Щетинкиной пройдет 3 мая.

3 мая региональный министр образования Ольга Щетинкина ответит на вопросы в прямом эфире. Трансляцию организует сообщество «Рязанская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Министр намерена рассказать про проведение государственной итоговой аттестации в 2023 году и приемной кампании в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Также Щетинкина должна уделить внимание вопросам из комментариев, оставленных под анонсом трансляции и во время нее.

Прямой эфир стартует в среду в 17:30.