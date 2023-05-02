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НовостиОбщество2 мая 2023 10:26

Без электричества 3 мая останутся жители двух улиц Рязани

На двух улицах Рязани 3 мая отключат электричество
Источник:kp.ru
На двух улицах Рязани 3 мая отключат электричество.

На двух улицах Рязани 3 мая отключат электричество.

В среду, 3 мая, на двух улицах Рязани отключат электричество, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду с 09:00 до 16:00 электричества будет по следующим адресам:

- улица Коняева, дома с №32 по №50 (четная сторона);

- Московское шоссе, дома с №67 по №103 (нечетная сторона).

Работы на линии проводят сотрудники МУП «РГРЭС».

А 2 мая без электричества остались жители в 13 районах Рязанской области. Список населенных пунктов и график (читать подробнее).