Фото с места смертельного ДТП, где BMW и Ford столкнулись из-за косули, публикует МВД

Автокатастрофа случалась на Егорьевском шоссе в Клепиковском районе. Фото: УМВД по Рязанской области.

УМВД по Рязанской области рассказало о автокатастрофе в Клепиковском районе и опубликовало фотографии с места трагедии. 29 апреля там, на 208 километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, из-за вышедшей на дорогу косули столкнулись два автомобиля. Один человек погиб и трое пострадали.

Несчастье произошло примерно в 20:20 вблизи деревни Давыдово. 19-летний житель поселка Тума, управляя Ford Fiesta, совершил наезд на животное и, потеряв управление, выехал на встречную полосу. На «встречке» Ford столкнулся с BMW под управлением 38-летней москвички.

Водитель Ford от полученных травм скончался на месте происшествия. Медицинская помощь понадобилась водителю BMW и пассажирам — 13-летней девочке и 79-летней женщине.