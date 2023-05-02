Водитель Hyundai сбил 15-летнего подростка на трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе

Юношу сбили на регулируемом переходе в Рыбновском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рыбновском районе пешеход пострадал при попытке перейти дорогу по пешеходному переходу. Дорожный инцидент произошел вечером в субботу, 29 апреля, на 170 километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Пострадавшим оказался 15-летний подросток – житель города Рыбное. По предварительной информации, юноша переходил дорогу по регулируемой «зебре», когда на него внезапно наехал Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 37-летний водитель.

В результате наезда молодой человек получил травмы и обращался за медицинской помощью. Что стало причиной ДТП, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. Ведется проверка.