Базу отдыха «Потеряевка» под Рязанью продают за 150 млн рублей

Базу отдыха под Рязанью выставили на продажу за 150 млн рублей.

На avito.ru появилось объявление о продаже базы отдыха в 30 км от Рязани. Хотя название в тексте не указывается, по описанию можно понять, что речь идет об усадьбе «Потеряевка» в деревне Лопухи Рязанского района.

Размещено объявление 27 апреля одним из агентств недвижимости. В нем говорится о продаже 53,5 га земли с 19 строениями на нем, включая три гостевых дома и баню. Также сказано, что на территории базы есть озеро, и расположена она «в окружении сосновых лесов».