Пожар в Рязанском районе унес жизнь 65-летнего мужчины

С огнем пожарные боролись больше часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагический пожар произошел в ночь на 2 мая в Рязанской области. В деревне Сергеевка Рязанского района загорелся жилой дом. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 03.10 ночи. На место незамедлительно выехали три пожарных машины и 10 человек личного состава. К моменту прибытия экипажей пеноблочный дом с металлической кровлей был охвачен огнем. На борьбу с пламенем потребовалось больше часа. Локализовать пожар удалось в 04.57, а через 20 минут – ликвидировать открытое горение на площади в 40 квадратных метров.

Без жертв, к сожалению, не обошлось – в огне погиб мужчина 1958 года рождения. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить специалистам.