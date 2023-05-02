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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:54

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП, случившемся в Рязанской области из-за косули

Ford после наезда на животное вынесло под встречный BMW
Источник:kp.ru

29 апреля в Клепиковском районе вышедшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП с трагическими последствиями. Автокатастрофа случилась в 20:30 у деревни Давыдово - на 208 км Егорьевского шоссе, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на представителя Госавтоинспекции.

По предварительной информации, Ford Fiesta под управлением 19-летнего водителя врезался в животное, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW X6.

В результате водитель Ford скончался от полученных травм. 39-летнему водителю BMW и его пассажирам в возрасте 14 и 80 лет понадобилась медицинская помощь.