Один человек погиб и трое пострадали в ДТП, случившемся в Рязанской области из-за косули

29 апреля в Клепиковском районе вышедшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП с трагическими последствиями. Автокатастрофа случилась в 20:30 у деревни Давыдово - на 208 км Егорьевского шоссе, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на представителя Госавтоинспекции.

По предварительной информации, Ford Fiesta под управлением 19-летнего водителя врезался в животное, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW X6.

В результате водитель Ford скончался от полученных травм. 39-летнему водителю BMW и его пассажирам в возрасте 14 и 80 лет понадобилась медицинская помощь.