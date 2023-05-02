«Пацаны, давайте все возьмут по мороженке, и уйдем». Цыгане внаглую вынесли продукты из магазина в Рязани, попав на видео

Восемь цыган ворвались в магазин в Горроще и стащили продукцию.

Вечером 1 мая группа цыган стащила с прилавка магазина «Пряник» на улице Стройкова в Горроще часть продукции. Видео с камер видеонаблюдения опубликовало Ya62.

Судя по записи, в небольшой магазинчик зашли восемь парней, похожих на цыган, и пока один всячески привлекал к себе внимание, другие таскали товар, в частности – коробку печенья, банку кофе и, вероятно, мороженое. Они прекрасно видели, что в торговом зале установлена видеокамера, но нисколько ее не стеснялись.

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«Как рейдом весь день ходят. За сегодня на них написали [торговцы] больше 200 заявлений о краже», - цитирует портал свой источник.

Известно, что в настоящее время полиция по данному факту проводит проверку.