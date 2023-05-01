Третий паводок с начала года произошел в Скопинском районе

В селе Скопинского района в третий раз произошел паводок.

Очередной паводок произошел в Скопинском районе. Речь идет о селе Шелемишево, где низководный мост вновь ушел под воду.

«Опять паводок, третий с начала года в селе Шелемишево. Низководный мост - частая проблема для жителей», - написала в сообществе «Рязань» Татьяна Кунеева.

Согласно официальной информации ГУ МЧС России по Рязанской области, в настоящее время гидрологическая обстановка в регионе в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

«По состоянию на 1 мая 2023 года на территории Рязанской области остается подтопленным один участок дороги в Ермишинском районе.