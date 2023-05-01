Без особого потепления. Рязанцев 2 мая ждут дожди и +17, и потом снова похолодание

В Рязанской области 2 мая будет северный ветер и до +0 ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 2 мая, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем возможны небольшие и умеренные дожди, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер во вторник прогнозируется северо-западный, северный, порывами от 4 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью 0... +5 градусов, днем +12... +17 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», до конца недели потепления в Рязани не ожидается, дневная температура будет составлять 11-15 градусов тепла, и только однажды - +17.