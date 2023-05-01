Рязанский КВЦ возглавил Константин Буглевский

И.о. директора МП КВЦ Рязани назначен Константин Буглевский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполнять обязанности МП КВЦ (Кустовой вычислительный центр) в Рязани стал Константин Буглевский. О назначении написал tg-канал «Рязинформбюро».

«С февраля 2020-го по апрель 2022 года он являлся замдиректора предприятия по перспективному развитию», - говорится в сообщении. Занял Буглевский кресло директора Ирины Гончаровой, которой на прошлой неделе пророчили скорое увольнение.

На официальном сайте муниципального предприятия директором по-прежнему указана Ирина Гончарова, а информация о Буглевском в качестве сотрудника МП отсутствует