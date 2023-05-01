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НовостиОбщество1 мая 2023 10:48

Рязанский КВЦ возглавил Константин Буглевский

Сменился руководитель МП «КВЦ» в Рязани
Источник:kp.ru
И.о. директора МП КВЦ Рязани назначен Константин Буглевский.

И.о. директора МП КВЦ Рязани назначен Константин Буглевский.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполнять обязанности МП КВЦ (Кустовой вычислительный центр) в Рязани стал Константин Буглевский. О назначении написал tg-канал «Рязинформбюро».

«С февраля 2020-го по апрель 2022 года он являлся замдиректора предприятия по перспективному развитию», - говорится в сообщении. Занял Буглевский кресло директора Ирины Гончаровой, которой на прошлой неделе пророчили скорое увольнение.

На официальном сайте муниципального предприятия директором по-прежнему указана Ирина Гончарова, а информация о Буглевском в качестве сотрудника МП отсутствует