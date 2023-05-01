Всех участников драки в Приокском полиция установила

Полиция установила участников конфликта в микрорайоне Приокский в Рязани.

Полиция установила всех участников драки в Приокском, которая произошла 28 апреля. Об этом КП-Рязань сообщили в УМВД России по Рязанской области.

«Все участники конфликта установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения», - отметили в ведомстве.

Драка произошла пятничным вечером на остановке «Клуб завода ТКПО» в Приокском. Кто-то бросил камень в машину – и произошел конфликт (читать подробнее).