Отдыхать – не работать. Что рязанцам ближе – катание на лыжах в январе или шашлык на даче в мае

Дважды в год активизируются споры – когда лучше устраивать длинные выходные – в январе между новым годом и Рождеством, или весной – между Первомаем и Днем Победы. Причем зимой, как правило, больше сторонников зимнего отдыха, а весной, напротив, преобладает мнение дачников и любителей шашлыков. Интересно, почему?

Вот и сейчас – наступила череда суровых прохладных майских праздников. Дома холодно, на даче – тоже «не май месяц». Ни у речки посидеть, ни клещей в лесу покормить. Разве что огород вскопать можно, кому надо. Самое время еще раз подумать, нужны ли нам длинные выходные и, если нужны, то – когда?

Как раз об этом – сегодняшний опрос. Он несколько шире, чем обычные варианты «январь-май», Впрочем, предложенными вариантами, как всегда, ограничиваться необязательно, можете предлагать свои.

Когда, по вашему мнению, нужны длинные каникулы – в январе или в мае?

- Оставить все как есть, отдых зимой – самый лучший;

- В мае длинные каникулы нужнее: сад, огород, шашлыки;

- Надо поделить: три-четыре дня перенести на май, и на январь еще останется;

- Надо и в январе, и в мае дать людям отдохнуть, а государство и бизнес не обеднеют;

- Каникулы вообще не нужны – работать надо, а для отдыха есть отпуск;

- Не надо никаких каникул, лучше всего – четырехдневная рабочая неделя;

- Свой вариант пишу в комментариях.

Для того, чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». Но лучше всего – подписаться на канал по ссылке и не только участвовать в опросах и конкурсах, но и быть в курсе всех важных событий и обсуждений. Присоединяйтесь!