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НовостиСпорт1 мая 2023 6:13

Сборная «Рязаньэнерго» стала победителем межрегиональной любительской баскетбольной лиги

За право быть сильнейшими боролись представители восьми команд
Источник:kp.ru
Фото: Рязаньэнерго.

Фото: Рязаньэнерго.

Мужская сборная филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» заняла первое место в Межрегиональной любительской баскетбольной лиге. Соревнования проходили в спорткомплексе «Локомотив».

За право быть сильнейшими боролись представители восьми команд. Энергетики на протяжении всего сезона демонстрировали высокий уровень игры и слаженную командную работу, оставаясь на лидерской позиции. В составе сборной входит руководитель филиала Александр Звягинцев. По результатам всех проведенных матчей команда «Рязаньэнерго» завоевала 1 место.

«В филиале «Рязаньэнерго» всецело поддерживают стремление своих сотрудников к занятиям спортом. Наши спортсмены всегда показывают достойные результаты будь то городские или областные соревнования. Теперь у нас сильная баскетбольная сборная. Горжусь командой и желаю всегда быть впереди!», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.