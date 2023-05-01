Камнем запустили в машину и спровоцировали драку неизвестные в Рязани

В Рязани запустили камнем в машину, после чего началась драка.
На остановке «Клуб завода ТКПО» в Приокском произошла жесткая драка. Об инциденте сообщается в паблике «Подслушано в Рязани». Случилось все еще вечером 28 апреля.
«На остановке произошел неприятный инцидент, в машину зарядили камнем - и началась драка. Если есть видео или фото, прошу скинуть», - обратился к подписчикам автор сообщения Женька Ионкин.
Официальной информации о драке в микрорайоне Приокский к настоящему времени не поступало, но в комментариях отметили, что «судя по фото, машина стоит на тротуаре».
А воскресным днем 23 апреля в Рязани произошла драка между двумя водителями коммерческих автобусов – маршруток. Водители, видимо, не поделили дорогу в районе остановки «Таможня» (читать и смотреть).