Погода 1 мая в Рязанской области ожидается пасмурная, дождливая и ветреная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 мая в Рязанской области вновь не обойдется без осадков. Ночью дождь местами сильный, а днем небольшой, местами умеренный. Также возможна гроза.

По прогнозу Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха по региону будет в пределах +4...+9 градусов в ночь на понедельник и +10...+15 в светлое время суток. В Рязани соответственно +5...+7 и +12...+14.

«Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с», - говорится в прогнозе.