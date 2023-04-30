На 1 мая администрация Рязани анонсировала три мероприятия, причем все они начнутся в 16:00. Афиши опубликованы в группе органа власти в соцсетях.

Хотя погода не благоволит, в ЦПКиО, а конкретно в Зеленом театре, запланировано открытие паркового сезона. В программе есть концерт, мастер-классы, кино под открытым небом и работа интерактивных площадок.

В Лесопарке пройдет весенняя выставка «Магия театра» и мастер-класс по изготовлению «ветряной мельницы» в местной творческой мастерской.

Во дворце культуры «Приокский» представят концертную программу «В каждой песне весна».