Под Рязанью из вольера частного зоопарка сбежала лисица

30 апреля из зоопарка под Рязанью сбежал лис по кличке Филя.

Утром 30 апреля из частного зоопарка под Рязанью сбежала лисица. Вольер, где содержалось животное, расположен на территории экопарка «Поляны».

Объявление о пропаже лиса по кличке Филя появилось в группе «Моя маленькая ферма».

«Дружелюбный, дрессированный, ручной лис. Любит собак», - рассказали работники зоопарка.

Люди, занимающиеся поиском, прочесывают окрестные леса и села. Тех, кто увидит Филю, или желающих помочь в поисках просят звонить по телефонам, указанным в публикации.