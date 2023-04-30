В Рязанском десантном училище состоялся выпускной

В Рязанском десантном училище 29 апреля прошел выпускной. Фото: ryazan.gov.ru

29 апреля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище состоялось торжественное мероприятие, посвященное 142-му выпуску офицеров и 16-му выпуску прапорщиков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дипломы получили более 400 десантников.

Среди участников были замминистра обороны РФ Юрий Садовенко, замкомандующего ВДВ Алексей Рагозин, начальник РВВДКУ Руслан Евдокимов, губернатор Рязанской области Павел Малков.

После официальной части - поздравительных речей и вручения дипломов - мероприятие завершилось торжественным маршем, показательными выступлениями батальонов курсантов по рукопашному бою и спортсменов-парашютистов, а также «Лейтенантским вальсом» - пары станцевали под аккомпанемент группы «Крылатая пехота»