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НовостиОбщество30 апреля 2023 6:30

С 30 апреля в Рязани пройдут дорожные работы на Касимовском шоссе и улице Есенина

Там будут фрезеровать некоторые участки и укладывать асфальт для устранения колейности
Источник:kp.ru
Дорожные работы с ограничениями движения пройдут в ближайшие дни на Касимовском шоссе и улице Есенина в Рязани. Фото: администрация Рязани.

Дорожные работы с ограничениями движения пройдут в ближайшие дни на Касимовском шоссе и улице Есенина в Рязани. Фото: администрация Рязани.

На период с 30 апреля по 2 мая администрация Рязани анонсировала работы по устранению колейности дорожного покрытия. Они пройдут на Касимовском шоссе и улице Есенина и приведут к временным ограничениям движения по отдельным полосам.

30 апреля на Касимовском шоссе и улице Есенина планируется начать фрезерование покрытия. Далее дорожники приступят к укладке асфальта: на 30 апреля - 1 мая намечены работы на Касимовском шоссе, а с 1 по 2 мая - на улице Есенина.

При этом чиновники отметили, что в этот план могут вноситься изменения в связи с погодными условиями.