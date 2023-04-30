С 30 апреля в Рязани пройдут дорожные работы на Касимовском шоссе и улице Есенина

Дорожные работы с ограничениями движения пройдут в ближайшие дни на Касимовском шоссе и улице Есенина в Рязани. Фото: администрация Рязани.

На период с 30 апреля по 2 мая администрация Рязани анонсировала работы по устранению колейности дорожного покрытия. Они пройдут на Касимовском шоссе и улице Есенина и приведут к временным ограничениям движения по отдельным полосам.

30 апреля на Касимовском шоссе и улице Есенина планируется начать фрезерование покрытия. Далее дорожники приступят к укладке асфальта: на 30 апреля - 1 мая намечены работы на Касимовском шоссе, а с 1 по 2 мая - на улице Есенина.

При этом чиновники отметили, что в этот план могут вноситься изменения в связи с погодными условиями.